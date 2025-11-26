2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" (Великобритания, Карл I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес4,5 гр
- Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал2 кроны (Двойная крона)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1607 проданному на аукционе SINCONA AG за 2900 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" составляет 1800 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст"?
Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.