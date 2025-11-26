flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1800 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1607 проданному на аукционе SINCONA AG за 2900 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьF
Цена
951 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьF
Цена
799 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 28 января 2022
ПродавецSpink
Дата28 января 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 6 января 2014
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 6 января 2014
ПродавецHeritage
Дата6 января 2014
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 2 декабря 2013
ПродавецSpink
Дата2 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 6 февраля 2013
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 6 февраля 2013
ПродавецGoldberg
Дата6 февраля 2013
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 18 ноября 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата18 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 24 июня 2010
ПродавецSpink
Дата24 июня 2010
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 30 мая 2008
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 30 мая 2008
ПродавецHeritage
Дата30 мая 2008
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 13 сентября 2006
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 13 сентября 2006
ПродавецGoldberg
Дата13 сентября 2006
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 8 октября 2003
ПродавецSpink
Дата8 октября 2003
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" составляет 1800 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

