ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2200 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1123 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1343 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Lockdales Auctioneers - 19 марта 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата19 марта 2025
СохранностьF
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 17 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата17 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Künker - 1 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата1 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Bruun Rasmussen - 7 ноября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата7 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Auction World - 15 октября 2023
ПродавецAuction World
Дата15 октября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьG
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 7 июля 2021
ПродавецSpink
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 9 декабря 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата9 декабря 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Künker - 31 января 2019
ПродавецKünker
Дата31 января 2019
СохранностьXF40 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" составляет 2200 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

