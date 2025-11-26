flag
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2100 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (46)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) года "Второй бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1603 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьF
Цена
1612 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
2498 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе DNW - 2 февраля 2021
ПродавецDNW
Дата2 февраля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 17 января 2021
ПродавецSpink
Дата17 января 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" составляет 2100 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
