2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1631-1639)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:19000 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) года "Монеты Бриот". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1236 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 65000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
71543 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе New York Sale - 14 января 2021
ПродавецNew York Sale
Дата14 января 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 9 декабря 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата9 декабря 2020
СохранностьUNC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе New York Sale - 10 января 2018
ПродавецNew York Sale
Дата10 января 2018
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 июня 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 июня 2016
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 19 августа 2015
ПродавецStack's
Дата19 августа 2015
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Bonhams - 3 июня 2013
ПродавецBonhams
Дата3 июня 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 4 декабря 2012
ПродавецSpink
Дата4 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 1 декабря 2010
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2010
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 5 мая 2005
ПродавецSpink
Дата5 мая 2005
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 15 мая 2003
ПродавецSpink
Дата15 мая 2003
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" составляет 19000 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

