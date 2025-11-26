2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес4,5 гр
- Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал2 кроны (Двойная крона)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе NOONANS за 5500 GBP. Торги состоялись 4 апреля 2023.
Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" составляет 3600 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст"?
Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.