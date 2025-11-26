flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3600 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе NOONANS за 5500 GBP. Торги состоялись 4 апреля 2023.

Сохранность
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
6874 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Künker - 15 марта 2013
ПродавецKünker
Дата15 марта 2013
СохранностьVF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 30 ноября 2005
ПродавецSpink
Дата30 ноября 2005
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" составляет 3600 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 2 кроны (Двойная крона)Нумизматические аукционы