2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2100 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 5142 проданному на аукционе Spink за 5000 GBP. Торги состоялись 29 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF
Цена
2074 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Nihon - 15 декабря 2024
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Münzenonline - 28 апреля 2023
ПродавецMünzenonline
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Spink - 3 апреля 2023
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе HARMERS - 26 сентября 2022
ПродавецHARMERS
Дата26 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе St James’s - 22 сентября 2022
ПродавецSt James’s
Дата22 сентября 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Schulman - 12 апреля 2022
ПродавецSchulman
Дата12 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Auction World - 17 октября 2021
ПродавецAuction World
Дата17 октября 2021
СохранностьXF45 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" составляет 2100 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

