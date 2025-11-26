flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст". Бюст разделяет легенду (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Бюст разделяет легенду

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" Бюст разделяет легенду - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" Бюст разделяет легенду - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" Бюст разделяет легенду - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) года "Второй бюст". Бюст разделяет легенду. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 4355 проданному на аукционе Auction World за 820000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе V. GADOURY - 15 октября 2022
ПродавецV. GADOURY
Дата15 октября 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 21 июля 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата21 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 28 января 2021
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 28 января 2021
ПродавецHeritage
Дата28 января 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage Eur - 17 мая 2019
ПродавецHeritage Eur
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе DNW - 21 февраля 2019
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 29 апреля 2010
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 29 апреля 2010
ПродавецStack's
Дата29 апреля 2010
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст", разновидность - бюст разделяет легенду?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст", разновидность - бюст разделяет легенду, составляет 1900 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст", вариант - бюст разделяет легенду?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст", вариант - бюст разделяет легенду, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст". Бюст разделяет легенду?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

