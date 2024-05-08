Фартинг без года (1625-1649). Клипа (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649), разновидность - клипа? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649), разновидность - клипа, составляет 6500 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649), вариант - клипа? Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649), вариант - клипа, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.