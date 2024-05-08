Фартинг без года (1625-1649). Клипа (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Клипа
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- МеталлМедь
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалФартинг
- Годбез года (1625-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1625-1649) года. Клипа. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1252 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 12000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649), разновидность - клипа?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649), разновидность - клипа, составляет 6500 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649), вариант - клипа?
Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649), вариант - клипа, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету фартинг без года (1625-1649). Клипа?
Для продажи фартинг без года (1625-1649) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.