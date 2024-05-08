flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Фартинг без года (1625-1649). Клипа (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) Клипа - цена монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) Клипа - цена монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалФартинг
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6500 USD
График аукционных продаж Фартинг без года (1625-1649) Клипа - цена монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (4)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1625-1649) года. Клипа. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1252 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 12000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
13208 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе St James’s - 5 октября 2021
ПродавецSt James’s
Дата5 октября 2021
СохранностьXF
Цена
4354 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 апреля 2007
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 апреля 2007
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649), разновидность - клипа?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649), разновидность - клипа, составляет 6500 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649), вариант - клипа?

Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649), вариант - клипа, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету фартинг без года (1625-1649). Клипа?

Для продажи фартинг без года (1625-1649) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

