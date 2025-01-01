flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1644-1645) (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1644-1645) - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1644-1645) - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: coinweek.com

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1644-1645)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворСкарборо
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету 1 крона без года (1644-1645)?

Для продажи 1 крона без года (1644-1645) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

