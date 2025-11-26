1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес28,28 гр
- Диаметр43 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1625-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1649) года "Второй тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 19000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" составляет 3200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника"?
