1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес28,28 гр
  • Диаметр43 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3200 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (76)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1649) года "Второй тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 19000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьVF25 PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
2149 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 марта 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе St James’s - 8 ноября 2023
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе St James’s - 8 ноября 2023
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 марта 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе NOONANS - 15 июня 2022
ПродавецNOONANS
Дата15 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 12 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 4 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
Цена
Показать цены

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" составляет 3200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

