ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Серебряные монеты 1 крона Карла I - Великобритания
1 крона 1625Первый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)2110без года (1625-1642)Перья над щитом012
1 крона 1625Второй тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1649)076без года (1625-1649)Перья над щитом286
1 крона 1625Третий тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)190без года (1625-1642)Перья над щитом044без года (1625-1642)Линия под всадником01
1 крона 1642Четвёртый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1642-1649)094
1 крона 1642Пятый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1642-1649)025
1 крона 1631Монеты Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1631-1632)167
Популярные разделы