ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Серебряные монеты 1 крона Карла I - Великобритания

1 крона 1625

Первый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)2110без года (1625-1642)Перья над щитом012
1 крона 1625

Второй тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1649)076без года (1625-1649)Перья над щитом286
1 крона 1625

Третий тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)190без года (1625-1642)Перья над щитом044без года (1625-1642)Линия под всадником01
1 крона 1642

Четвёртый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1642-1649)094
1 крона 1642

Пятый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1642-1649)025
1 крона 1631

Монеты Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1631-1632)167
