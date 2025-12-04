flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес30 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1631-1632)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3100 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1631-1632) года "Монеты Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 32327 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
3240 $
Цена в валюте аукциона 3240 USD
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьVF20 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьVF20 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 18 октября 2022
ПродавецSpink
Дата18 октября 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе CNG - 8 октября 2022
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе CNG - 8 октября 2022
ПродавецCNG
Дата8 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 6 сентября 2022
ПродавецSpink
Дата6 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе CNG - 12 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 4 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Goldberg - 3 февраля 2021
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Goldberg - 3 февраля 2021
ПродавецGoldberg
Дата3 февраля 2021
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе CNG - 20 января 2021
ПродавецCNG
Дата20 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 27 ноября 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата27 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" составляет 3100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот"?

Для продажи 1 крона без года (1631-1632) "Монеты Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1631 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы