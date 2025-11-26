flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника". Линия под всадником (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Линия под всадником

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" Линия под всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" Линия под всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Hosker Haynes Auctioneers Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес30 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Третий тип всадника". Линия под всадником. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd за 6000 GBP. Торги состоялись 17 сентября 2024.

Сохранность
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника", разновидность - линия под всадником?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника", разновидность - линия под всадником, составляет 7900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника", вариант - линия под всадником?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника", вариант - линия под всадником, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника". Линия под всадником?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

