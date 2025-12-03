flag
Великобритания Период: 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес30 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:8500 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (89)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Третий тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1239 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 70000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
1367 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Mowbray Collectables - 19 марта 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе St James’s - 8 ноября 2023
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе St James’s - 8 ноября 2023
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 31 марта 2023
ПродавецSpink
Дата31 марта 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе CNG - 12 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica - 3 декабря 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica
Дата3 декабря 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" составляет 8500 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
