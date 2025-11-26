flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес30 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2800 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (44)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Третий тип всадника". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1065 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 16000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе NOONANS - 3 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 июля 2025
СохранностьVF
Цена
2047 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
1455 $
Цена в валюте аукциона 227000 JPY
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 2 октября 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 2 октября 2022
ПродавецSpink
Дата2 октября 2022
СохранностьVF35 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 4 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 19 января 2022
ПродавецHeritage
Дата19 января 2022
СохранностьVF30 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 19 января 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 19 января 2022
ПродавецHeritage
Дата19 января 2022
СохранностьVF30 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2021
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 января 2021
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 января 2021
ПродавецSpink
Дата17 января 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе TimeLine Auctions - 7 июня 2020
ПродавецTimeLine Auctions
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 6 июня 2019
ПродавецDNW
Дата6 июня 2019
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника", разновидность - перья над щитом, составляет 2800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника". Перья над щитом?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Третий тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
