ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес28,28 гр
  • Диаметр43 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3600 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (108)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Первый тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 9000 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Roxbury’s - 24 октября 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата24 октября 2025
СохранностьVF
Цена
3713 $
Цена в валюте аукциона 5700 AUD
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 1 октября 2025
ПродавецSpink
Дата1 октября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
2016 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Где купить?
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Coin Cabinet - 26 ноября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 ноября 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" составляет 3600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

