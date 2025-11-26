flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес30 гр
  • Диаметр45 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1642-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3600 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1642-1649) года "Четвёртый тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1241 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 40000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьF
Цена
1676 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе CNG - 15 января 2025
ПродавецCNG
Дата15 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Bruun Rasmussen - 30 апреля 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата30 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" составляет 3600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника"?

Для продажи 1 крона без года (1642-1649) "Четвёртый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1642 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы