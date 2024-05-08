flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес28,28 гр
  • Диаметр43 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:8300 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (12)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Первый тип всадника". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1237 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 36000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
3427 $
Цена в валюте аукциона 2700 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
8586 $
Цена в валюте аукциона 6500 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьG
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 14 декабря 2017
ПродавецDNW
Дата14 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе CNG - 3 января 2011
ПродавецCNG
Дата3 января 2011
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
ПродавецStack's
Дата25 апреля 2008
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 27 июня 2007
ПродавецSpink
Дата27 июня 2007
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника", разновидность - перья над щитом, составляет 8300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника". Перья над щитом?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Первый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
