flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес28,28 гр
  • Диаметр43 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3300 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (84)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1649) года "Второй тип всадника". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 21607 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьF
Цена
1096 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 12 августа 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 12 августа 2024
ПродавецStack's
Дата12 августа 2024
СохранностьF15 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе St James’s - 8 ноября 2023
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 20 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 20 апреля 2023
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 20 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 12 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 4 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьVF30 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 19 января 2022
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 19 января 2022
ПродавецHeritage
Дата19 января 2022
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 19 января 2022
ПродавецHeritage
Дата19 января 2022
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Coin Cabinet - 26 ноября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 ноября 2025
СохранностьFR
К аукциону
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica - 3 декабря 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica
Дата3 декабря 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника", разновидность - перья над щитом, составляет 3300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника". Перья над щитом?

Для продажи 1 крона без года (1625-1649) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы