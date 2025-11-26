flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес30 гр
  • Диаметр45 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1642-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:5400 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1642-1649) года "Пятый тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Stack's Bowers за 20700 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
16498 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
2556 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stack's - 13 января 2024
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Davissons Ltd. - 16 марта 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата16 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе London Coins - 6 июня 2021
ПродавецLondon Coins
Дата6 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 26 марта 2019
ПродавецSpink
Дата26 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Davissons Ltd. - 27 февраля 2019
ПродавецDavissons Ltd.
Дата27 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе DNW - 9 июня 2016
ПродавецDNW
Дата9 июня 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 мая 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 мая 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Künker - 1 июля 2014
ПродавецKünker
Дата1 июля 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Heritage - 16 апреля 2014
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Heritage - 16 апреля 2014
ПродавецHeritage
Дата16 апреля 2014
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 4 декабря 2012
ПродавецSpink
Дата4 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stack's - 12 января 2010
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stack's - 12 января 2010
ПродавецStack's
Дата12 января 2010
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Goldberg - 27 мая 2009
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Goldberg - 27 мая 2009
ПродавецGoldberg
Дата27 мая 2009
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Heritage - 21 сентября 2008
Великобритания 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Heritage - 21 сентября 2008
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2008
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" составляет 5400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?

Для продажи 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1642 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы