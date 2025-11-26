1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" составляет 5400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"? Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.