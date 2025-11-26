1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" (Великобритания, Карл I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес30 гр
- Диаметр45 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1642-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1642-1649) года "Пятый тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Stack's Bowers за 20700 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" составляет 5400 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?
Для продажи 1 крона без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.