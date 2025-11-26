flag
2 шиллинга без года (1644-1645) (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 шиллинга без года (1644-1645) - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 шиллинга без года (1644-1645) - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес13,9 гр
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 шиллинга
  • Годбез года (1644-1645)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворСкарборо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110000 USD
График аукционных продаж 2 шиллинга без года (1644-1645) - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 шиллинга без года (1644-1645) года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 90000 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Великобритания 2 шиллинга без года (1644-1645) на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 шиллинга без года (1644-1645)?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 шиллинга без года (1644-1645) составляет 110000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 шиллинга без года (1644-1645)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 шиллинга без года (1644-1645) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 шиллинга без года (1644-1645)?

Для продажи 2 шиллинга без года (1644-1645) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

