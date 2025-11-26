flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника". (P) над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: (P) над щитом

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" (P) над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" (P) над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:260 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" (P) над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (9)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) года "Четвёртый тип всадника". (P) над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Spink за 350 GBP. Торги состоялись 10 декабря 2019.

Сохранность
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Roxbury’s - 21 октября 2022
ПродавецRoxbury’s
Дата21 октября 2022
СохранностьVF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 200 AUD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе CNG - 26 мая 2021
ПродавецCNG
Дата26 мая 2021
СохранностьVF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 375 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 10 декабря 2019
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Baldwin's of St. James's - 2 ноября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата2 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе DNW - 10 октября 2019
ПродавецDNW
Дата10 октября 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 31 марта 2017
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата31 марта 2017
СохранностьAU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Gärtner - 24 октября 2015
ПродавецGärtner
Дата24 октября 2015
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника", разновидность - (P) над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника", разновидность - (P) над щитом, составляет 260 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника", вариант - (P) над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника", вариант - (P) над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника". (P) над щитом?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

