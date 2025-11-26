1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника". (P) над щитом (Великобритания, Карл I)
Разновидность: (P) над щитом
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес15 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1625-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) года "Четвёртый тип всадника". (P) над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Spink за 350 GBP. Торги состоялись 10 декабря 2019.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника", разновидность - (P) над щитом?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника", разновидность - (P) над щитом, составляет 260 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника", вариант - (P) над щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника", вариант - (P) над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника". (P) над щитом?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.