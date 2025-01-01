ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Карла I - Великобритания
1/2 кроны (Полукрона) 1625Первый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)Линия под всадником025без года (1625-1642)179без года (1625-1642)Перья над щитом019
1/2 кроны (Полукрона) 1625Второй тип всадника
1/2 кроны (Полукрона) 1625Третий тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)5382без года (1625-1642)Перья над щитом039
1/2 кроны (Полукрона) 1625Четвёртый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1649)8198без года (1625-1649)(P) над щитом09без года (1625-1649)Низкорослая лошадь00
1/2 кроны (Полукрона) 1642Пятый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1642-1649)151
1/2 кроны (Полукрона) 1631Первый выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1631-1632)130
1/2 кроны (Полукрона) 1638Второй выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1638-1639)Якорь и "B" над всадником038без года (1638-1639)Линия под всадником020
