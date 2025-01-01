flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Карла I - Великобритания

1/2 кроны (Полукрона) 1625

Первый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)Линия под всадником025без года (1625-1642)179без года (1625-1642)Перья над щитом019
1/2 кроны (Полукрона) 1625

Второй тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)"CR" над щитом286без года (1625-1642)"CR" над щитом. Перья над щитом019без года (1625-1642)Перья над щитом. Без "CR"05без года (1625-1642)Овальный щит. "CR" разделён щитом587без года (1625-1642)Перья над щитом. Овальный щит00
1/2 кроны (Полукрона) 1625

Третий тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)5382без года (1625-1642)Перья над щитом039
1/2 кроны (Полукрона) 1625

Четвёртый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1649)8198без года (1625-1649)(P) над щитом09без года (1625-1649)Низкорослая лошадь00
1/2 кроны (Полукрона) 1642

Пятый тип всадника
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1642-1649)151
1/2 кроны (Полукрона) 1631

Первый выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1631-1632)130
1/2 кроны (Полукрона) 1638

Второй выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1638-1639)Якорь и "B" над всадником038без года (1638-1639)Линия под всадником020
