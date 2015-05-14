flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника". Линия под всадником (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Линия под всадником

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" Линия под всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" Линия под всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,75 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:2600 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" Линия под всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (25)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Первый тип всадника". Линия под всадником. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Spink за 8000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
1142 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьVF
Цена
9906 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 7 июля 2021
ПродавецSpink
Дата7 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе CNG - 20 января 2021
ПродавецCNG
Дата20 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Morton & Eden - 28 ноября 2019
ПродавецMorton & Eden
Дата28 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 10 октября 2019
ПродавецDNW
Дата10 октября 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе CNG - 9 января 2019
ПродавецCNG
Дата9 января 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Baldwin's of St. James's - 7 июня 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата7 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 28 сентября 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата28 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Heritage - 16 апреля 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Heritage - 16 апреля 2014
ПродавецHeritage
Дата16 апреля 2014
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе CNG - 15 сентября 2010
ПродавецCNG
Дата15 сентября 2010
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника", разновидность - линия под всадником?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника", разновидность - линия под всадником, составляет 2600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника", вариант - линия под всадником?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника", вариант - линия под всадником, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника". Линия под всадником?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы