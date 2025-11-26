flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". "CR" над щитом. Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "CR" над щитом. Перья над щитом

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" "CR" над щитом Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" "CR" над щитом Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,75 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" "CR" над щитом Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (19)Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Второй тип всадника". "CR" над щитом. Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 4400 GBP. Торги состоялись 9 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 24 июля 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 24 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата24 июля 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 16 января 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 9 сентября 2020
ПродавецDNW
Дата9 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 10 марта 2020
ПродавецDNW
Дата10 марта 2020
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 14 марта 2018
ПродавецDNW
Дата14 марта 2018
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - "CR" над щитом, перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - "CR" над щитом, перья над щитом, составляет 1300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - "CR" над щитом, перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - "CR" над щитом, перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". "CR" над щитом, Перья над щитом?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
