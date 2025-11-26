1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". "CR" над щитом. Перья над щитом (Великобритания, Карл I)
Разновидность: "CR" над щитом. Перья над щитом
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес14,75 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Второй тип всадника". "CR" над щитом. Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 4400 GBP. Торги состоялись 9 сентября 2020.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - "CR" над щитом, перья над щитом?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - "CR" над щитом, перья над щитом, составляет 1300 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - "CR" над щитом, перья над щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - "CR" над щитом, перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". "CR" над щитом, Перья над щитом?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.