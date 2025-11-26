1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес14,75 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Третий тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1102 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1300 USD. Торги состоялись 31 мая 2023.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" составляет 300 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника"?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.