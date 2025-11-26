flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,75 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:300 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (377)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Третий тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1102 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1300 USD. Торги состоялись 31 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Davissons Ltd. - 19 ноября 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата19 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе St James’s - 1 ноября 2025
ПродавецSt James’s
Дата1 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе CNG - 29 октября 2025
ПродавецCNG
Дата29 октября 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе CNG - 29 октября 2025
ПродавецCNG
Дата29 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 23 октября 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 23 октября 2025
ПродавецHeritage
Дата23 октября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Bid & Grow Auctions - 28 сентября 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Bid & Grow Auctions - 28 сентября 2025
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата28 сентября 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе CNG - 4 июня 2025
ПродавецCNG
Дата4 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе CNG - 30 апреля 2025
ПродавецCNG
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 27 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата27 февраля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 27 февраля 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 27 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата27 февраля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьVF25 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Mowbray Collectables - 20 сентября 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата20 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Heritage - 12 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" составляет 300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
