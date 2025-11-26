flag
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". "CR" над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "CR" над щитом

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" "CR" над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" "CR" над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,75 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:350 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" "CR" над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (84)Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Второй тип всадника". "CR" над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1600 GBP. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе TimeLine Auctions - 9 сентября 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 сентября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе TimeLine Auctions - 27 мая 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата27 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 20 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 20 апреля 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 20 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 31 марта 2023
ПродавецSpink
Дата31 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 марта 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 марта 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьVF30 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - "CR" над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - "CR" над щитом, составляет 350 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - "CR" над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - "CR" над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". "CR" над щитом?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

