1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". "CR" над щитом (Великобритания, Карл I)
Разновидность: "CR" над щитом
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес14,75 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Второй тип всадника". "CR" над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1600 GBP. Торги состоялись 4 мая 2021.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - "CR" над щитом?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - "CR" над щитом, составляет 350 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - "CR" над щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - "CR" над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". "CR" над щитом?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.