flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Якорь и "B" над всадником (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Якорь и "B" над всадником

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Якорь и "B" над всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Якорь и "B" над всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1638-1639)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4000 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Якорь и "B" над всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (38)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) года "Второй выпуск Бриот". Якорь и "B" над всадником. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 10000 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 11 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата11 марта 2025
СохранностьF
Цена
837 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 21 октября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата21 октября 2024
СохранностьAU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 18 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата18 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
2125 $
Цена в валюте аукциона 2125 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Bruun Rasmussen - 30 апреля 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата30 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 31 марта 2023
ПродавецSpink
Дата31 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Roma Numismatics - 27 марта 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата27 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 26 сентября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата26 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 25 сентября 2018
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Morton & Eden - 27 июня 2018
ПродавецMorton & Eden
Дата27 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 21 февраля 2018
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 27 сентября 2017
ПродавецCNG
Дата27 сентября 2017
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - якорь и "B" над всадником?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - якорь и "B" над всадником, составляет 4000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - якорь и "B" над всадником?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - якорь и "B" над всадником, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Якорь и "B" над всадником?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
