ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". Перья над щитом. Без "CR" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом. Без "CR"

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" Перья над щитом Без "CR" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" Перья над щитом Без "CR" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,75 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" Перья над щитом Без "CR" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (5)Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Второй тип всадника". Перья над щитом. Без "CR". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Spink за 2500 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
3315 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
1081 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 мая 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 мая 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - перья над щитом, без "CR"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - перья над щитом, без "CR", составляет 1900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - перья над щитом, без "CR"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - перья над щитом, без "CR", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". Перья над щитом, Без "CR"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
