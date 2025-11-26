flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,75 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:330 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (39)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Третий тип всадника". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Spink за 1500 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьFR
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
859 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе Elstob & Elstob - 8 апреля 2022
ПродавецElstob & Elstob
Дата8 апреля 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 10 марта 2020
ПродавецDNW
Дата10 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 10 марта 2020
ПродавецDNW
Дата10 марта 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 10 марта 2020
ПродавецDNW
Дата10 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 10 марта 2020
ПродавецDNW
Дата10 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 10 октября 2019
ПродавецDNW
Дата10 октября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе CNG - 6 марта 2019
ПродавецCNG
Дата6 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 16 января 2019
ПродавецDNW
Дата16 января 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника", разновидность - перья над щитом, составляет 330 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника". Перья над щитом?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Третий тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы