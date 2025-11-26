flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:270 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (190)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) года "Четвёртый тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 1300 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Colonial Acres Coins Ltd. - 28 сентября 2025
ПродавецColonial Acres Coins Ltd.
Дата28 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Heritage - 5 июня 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Heritage - 5 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата5 июня 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе CNG - 21 мая 2025
ПродавецCNG
Дата21 мая 2025
СохранностьVF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 350 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Heritage - 24 апреля 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Heritage - 24 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата24 апреля 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Heritage - 24 апреля 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Heritage - 24 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата24 апреля 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 марта 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата25 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Heritage - 6 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата6 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Heritage - 6 марта 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Heritage - 6 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата6 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Roxbury’s - 31 января 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата31 января 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Coins NB - 18 января 2025
ПродавецCoins NB
Дата18 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе NOONANS - 10 декабря 2024
ПродавецNOONANS
Дата10 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 ноября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" составляет 270 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

