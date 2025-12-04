1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес15 гр
- Диаметр35 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1631-1632)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) года "Первый выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 11000 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" составляет 3200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.