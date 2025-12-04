flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15 гр
  • Диаметр35 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1631-1632)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3200 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) года "Первый выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 11000 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 25 сентября 2018
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 6 декабря 2017
ПродавецSpink
Дата6 декабря 2017
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 13 декабря 2016
ПродавецDNW
Дата13 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 апреля 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 25 сентября 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата25 сентября 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 26 марта 2014
ПродавецSpink
Дата26 марта 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" составляет 3200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1631 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы