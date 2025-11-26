flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,75 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:530 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (78)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Первый тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Spink за 5200 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе NOONANS - 3 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 июля 2025
СохранностьVF
Цена
1638 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе NOONANS - 6 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата6 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 марта 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата28 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 6 июля 2022
ПродавецSpink
Дата6 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Coinhouse - 12 февраля 2022
ПродавецCoinhouse
Дата12 февраля 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Stack's - 23 августа 2021
ПродавецStack's
Дата23 августа 2021
СохранностьVF25 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 20 июля 2021
ПродавецSpink
Дата20 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 20 июля 2021
ПродавецSpink
Дата20 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе DNW - 7 июля 2021
ПродавецDNW
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 7 июля 2021
ПродавецSpink
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе Spink - 7 июля 2021
ПродавецSpink
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" составляет 530 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Первый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
