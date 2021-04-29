1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес15 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1642-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) года "Пятый тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 7292 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" составляет 600 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.