1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1642-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:600 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) года "Пятый тип всадника". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 7292 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 26 июня 2024
ПродавецSpink
Дата26 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе TimeLine Auctions - 27 мая 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата27 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Numimarket - 16 мая 2023
ПродавецNumimarket
Дата16 мая 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 15 января 2023
ПродавецSpink
Дата15 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Heritage - 27 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата27 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе CNG - 1 июня 2022
ПродавецCNG
Дата1 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе DNW - 9 марта 2022
ПродавецDNW
Дата9 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 18 ноября 2021
ПродавецSpink
Дата18 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 2 сентября 2021
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата2 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" составляет 600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) "Пятый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
