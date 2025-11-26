1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". Овальный щит. "CR" разделён щитом (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Овальный щит. "CR" разделён щитом
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес14,75 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Второй тип всадника". Овальный щит. "CR" разделён щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2500 GBP. Торги состоялись 24 мая 2011.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - овальный щит, "CR" разделён щитом?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - овальный щит, "CR" разделён щитом, составляет 330 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - овальный щит, "CR" разделён щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - овальный щит, "CR" разделён щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". Овальный щит, "CR" разделён щитом?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.