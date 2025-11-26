flag
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". Овальный щит. "CR" разделён щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Овальный щит. "CR" разделён щитом

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" Овальный щит "CR" разделён щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" Овальный щит "CR" разделён щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,75 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:330 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" Овальный щит "CR" разделён щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (82)Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) года "Второй тип всадника". Овальный щит. "CR" разделён щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2500 GBP. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 16 мая 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stack's - 16 мая 2025
ПродавецStack's
Дата16 мая 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 марта 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 31 мая 2023
ПродавецCNG
Дата31 мая 2023
СохранностьVF30 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 4 января 2023
ПродавецCNG
Дата4 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе TimeLine Auctions - 3 декабря 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата3 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 18 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата18 августа 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 18 августа 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Heritage - 18 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата18 августа 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Roxbury’s - 23 июля 2022
ПродавецRoxbury’s
Дата23 июля 2022
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 21 июля 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 21 июля 2021
ПродавецCNG
Дата21 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 7 июля 2021
ПродавецSpink
Дата7 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - овальный щит, "CR" разделён щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", разновидность - овальный щит, "CR" разделён щитом, составляет 330 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - овальный щит, "CR" разделён щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника", вариант - овальный щит, "CR" разделён щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". Овальный щит, "CR" разделён щитом?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

