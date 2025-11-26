flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". Перья над щитом. Овальный щит (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом. Овальный щит

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,75 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (5)

Цены на аукционах

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника". Перья над щитом, Овальный щит?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) "Второй тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

