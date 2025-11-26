1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Линия под всадником (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Линия под всадником
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес15 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1638-1639)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) года "Второй выпуск Бриот". Линия под всадником. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 5000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - линия под всадником?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - линия под всадником, составляет 1400 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - линия под всадником?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - линия под всадником, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Линия под всадником?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.