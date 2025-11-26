flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Линия под всадником (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Линия под всадником

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Линия под всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Линия под всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1638-1639)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Линия под всадником - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (20)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) года "Второй выпуск Бриот". Линия под всадником. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 5000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 2 февраля 2022
ПродавецDNW
Дата2 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
2029 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 9 февраля 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата9 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 22 сентября 2014
ПродавецSpink
Дата22 сентября 2014
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 19 сентября 2012
ПродавецCNG
Дата19 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 6 октября 2011
ПродавецSpink
Дата6 октября 2011
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 сентября 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 сентября 2011
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 1 октября 2009
ПродавецSpink
Дата1 октября 2009
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 23 сентября 2008
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата23 сентября 2008
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 29 марта 2007
ПродавецSpink
Дата29 марта 2007
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 29 июня 2006
ПродавецSpink
Дата29 июня 2006
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 октября 2005
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 октября 2005
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - линия под всадником?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - линия под всадником, составляет 1400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - линия под всадником?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - линия под всадником, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Линия под всадником?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

