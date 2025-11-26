ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника". Низкорослая лошадь (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Низкорослая лошадь
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес15 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1625-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника". Низкорослая лошадь?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
