1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника". Низкорослая лошадь (Великобритания, Карл I)

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника". Низкорослая лошадь?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) "Четвёртый тип всадника" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.