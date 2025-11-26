1 шиллинг без года (1644-1645) (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес6 гр
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Годбез года (1644-1645)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворСкарборо
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1644-1645) года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Spink за 30000 GBP. Торги состоялись 9 января 2025.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1644-1645)?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1644-1645) составляет 37000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1644-1645)?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1644-1645) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг без года (1644-1645)?
Для продажи 1 шиллинг без года (1644-1645) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.