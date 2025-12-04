flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1642-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1642-1649) года "Седьмой тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 240 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2018.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе HERVERA - 15 мая 2014
ПродавецHERVERA
Дата15 мая 2014
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Soler y Llach - 15 мая 2014
ПродавецSoler y Llach
Дата15 мая 2014
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?

Для продажи 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

