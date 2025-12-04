6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Годбез года (1642-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1642-1649) года "Седьмой тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 240 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2018.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" составляет 160 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?
Для продажи 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.