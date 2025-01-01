flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Серебряные монеты 6 пенсов Карла I - Великобритания

6 пенсов 1625-1626

Первый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1625152162601
6 пенсов 1625-1630

Второй тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1625001626025162702162803162902163005
6 пенсов 1625

Третий тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)"CR" над щитом018без года (1625-1642)Перья над щитом016
6 пенсов 1625

Четвёртый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)"CR"137без года (1625-1642)Без "CR"01без года (1625-1642)Без обводки249
6 пенсов 1625

Пятый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)2108без года (1625-1642)Лирные крестовины04
6 пенсов 1625

Шестой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)242
6 пенсов 1642

Седьмой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1642-1649)18без года (1642-1649)Укороченный широкий бюст03
6 пенсов 1631

Первый выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1631-1632)067
6 пенсов 1638

Второй выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1638-1639)1136
