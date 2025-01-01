ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Серебряные монеты 6 пенсов Карла I - Великобритания
6 пенсов 1625Третий тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)"CR" над щитом018без года (1625-1642)Перья над щитом016
6 пенсов 1625Четвёртый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)"CR"137без года (1625-1642)Без "CR"01без года (1625-1642)Без обводки249
6 пенсов 1625Пятый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)2108без года (1625-1642)Лирные крестовины04
6 пенсов 1625Шестой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)242
6 пенсов 1642Седьмой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1642-1649)18без года (1642-1649)Укороченный широкий бюст03
6 пенсов 1631Первый выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1631-1632)067
6 пенсов 1638Второй выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1638-1639)1136
