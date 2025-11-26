6 пенсов 1626 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Год1626
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1626 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 750 GBP. Торги состоялись 21 февраля 2018.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов 1626 года "Первый тип портрета"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1626 года "Первый тип портрета" составляет 1000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1626 года "Первый тип портрета"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1626 года "Первый тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов 1626 года "Первый тип портрета"?
Для продажи 6 пенсов 1626 года "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.