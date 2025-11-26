flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". "CR" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "CR"

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" "CR" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" "CR" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:290 USD
Средняя цена (PROOF):2200 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" "CR" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (36)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". "CR". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 6000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
3250 $
Цена в валюте аукциона 3250 USD
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 6 декабря 2023
ПродавецDavissons Ltd.
Дата6 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stephen Album - 21 марта 2023
ПродавецStephen Album
Дата21 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - 7 июля 2021
ПродавецSpink
Дата7 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 14 мая 2020
ПродавецCNG
Дата14 мая 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 2 августа 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата2 августа 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 3 июля 2019
ПродавецCNG
Дата3 июля 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 16 января 2019
ПродавецDNW
Дата16 января 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - "CR"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - "CR", составляет 290 USD для регулярного чекана и 2200 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - "CR"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - "CR", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". "CR"?

Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы