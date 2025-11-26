flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:790 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (106)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Пятый тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1091 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 3250 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 марта 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата25 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 ноября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Coins NB - 14 сентября 2024
ПродавецCoins NB
Дата14 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" составляет 790 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

