6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Годбез года (1638-1639)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1638-1639) года "Второй выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2878 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1600 USD. Торги состоялись 6 июня 2017.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" составляет 380 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот"?
Для продажи 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.