6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1638-1639)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:380 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1638-1639) года "Второй выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2878 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1600 USD. Торги состоялись 6 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе St James’s - 8 июля 2025
ПродавецSt James’s
Дата8 июля 2025
СохранностьXF
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 11 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата11 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 20 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата20 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 20 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата20 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 28 августа 2024
ПродавецCNG
Дата28 августа 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 22 августа 2024
ПродавецStack's
Дата22 августа 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 22 августа 2024
ПродавецStack's
Дата22 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 26 июня 2024
ПродавецSpink
Дата26 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Великобритания 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" составляет 380 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот"?

Для продажи 6 пенсов без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
