6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1625
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:860 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1086 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 3250 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьFR
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьVF30 PCGS
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 28 июля 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата28 июля 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - 31 марта 2023
ПродавецSpink
Дата31 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 марта 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата28 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 17 февраля 2022
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата17 февраля 2022
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 17 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата17 февраля 2022
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - 22 июля 2021
ПродавецSt James’s
Дата22 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 9 сентября 2020
ПродавецDNW
Дата9 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1625 "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" составляет 860 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета"?

Для продажи 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
