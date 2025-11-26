6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета"? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" составляет 860 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета"? Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1625 года "Первый тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.