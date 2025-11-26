flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета". Лирные крестовины (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Лирные крестовины

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" Лирные крестовины - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" Лирные крестовины - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" Лирные крестовины - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Пятый тип портрета". Лирные крестовины. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Spink за 3000 GBP. Торги состоялись 18 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Heritage - 18 мая 2023
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Heritage - 18 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2023
СохранностьVF25 NGC
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 164 USD
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Spink - 18 октября 2022
ПродавецSpink
Дата18 октября 2022
СохранностьXF
Цена
3406 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе London Coins - 1 марта 2015
ПродавецLondon Coins
Дата1 марта 2015
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", разновидность - лирные крестовины?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", разновидность - лирные крестовины, составляет 1300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", вариант - лирные крестовины?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", вариант - лирные крестовины, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета". Лирные крестовины?

Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы