6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета". Лирные крестовины (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Лирные крестовины
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Пятый тип портрета". Лирные крестовины. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Spink за 3000 GBP. Торги состоялись 18 октября 2022.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", разновидность - лирные крестовины?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", разновидность - лирные крестовины, составляет 1300 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", вариант - лирные крестовины?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", вариант - лирные крестовины, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета". Лирные крестовины?
Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.