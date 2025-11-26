6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без обводки (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Без обводки
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 5139 проданному на аукционе Spink за 450 GBP. Торги состоялись 29 марта 2021.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без обводки?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без обводки, составляет 120 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без обводки?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без обводки?
Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.