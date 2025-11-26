flag
6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без обводки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Без обводки

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:120 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (47)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 5139 проданному на аукционе Spink за 450 GBP. Торги состоялись 29 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - 31 января 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата31 января 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 16 октября 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 августа 2024
ПродавецStack's
Дата22 августа 2024
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 24 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата24 августа 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 24 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата24 августа 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 16 июня 2022
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 29 мая 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата29 мая 2022
СохранностьFR
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - 5 декабря 2021
ПродавецLondon Coins
Дата5 декабря 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без обводки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без обводки, составляет 120 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без обводки?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без обводки?

Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

