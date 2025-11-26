flag
6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1629
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 900 GBP. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1629 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
1211 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Великобритания 6 пенсов 1629 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 21 февраля 2018
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета" составляет 1200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета"?

Для продажи 6 пенсов 1629 года "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

