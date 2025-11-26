flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1631-1632)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1000 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1631-1632) года "Первый выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 6000 GBP. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" составляет 1000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Для продажи 6 пенсов без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
